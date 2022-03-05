الأمم المتحدة: مقتل 351 مدنيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم، أن 351 مدنيا سقطوا قتلى في أوكرانيا منذ بدء الهحوم الروسي فجر الخميس قبل الماضي.

ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية

وتعد إحصائية الأمم المتحدة، التي نقلتها قناة سكاي نيوز منذ قليل، هي أحدث إحصائية بشأن الضحايا من المدنيين في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين

وتتهم كييف الجانب الروسي، باستهداف المدنيين، إلا أن موسكو تنفي تلك الاتهامات، وتتهم في المقابل الجانب الأوكراني باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.