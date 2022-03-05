عاجل.. الوزراء: تسيير رحلات من مصر لنقل سائحي أوكرانيا لدول مجاورة لبلادهم

قال مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل، إنه في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية – الأوكرانية، تواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر.

مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.

نقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي (مصر للطيران ، وإير كايرو)؛ لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

ووفق ذلك تم، حتى الآن، نقل نحو (4000) سائح أوكراني، كما يتم تباعا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.