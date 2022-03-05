أخبار الحرب في أوكرانيا.. خيرسون مكسب بوتين الكبير في اليوم الحادي عشر

حققت روسيا مكسبا عسكريا كبيرا تزامنا مع دخول حربها على أوكرانيا يومها الحادي عشر، إذ أن أهم أخبار الحرب في أوكرانيا اليوم تتمثل في سيطرة الدب الروسي على مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، ليؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الحرب تسير وفق الخطة الموضوعة لها، رغم أن هناك محللين يرون أنها تسير ببطء عكس ما كانت تتوقعه موسكو.

وتتميز مدينة خيرسون بأنها تحتوي على أكبر ميناء لبناء السفن في البحر الأسود داخل أوكرانيا، كما أنها مركز رئيسي للشحن، وكانت مركزا رئيسيا لبناء السفن خلال القرن العشرين.

آخر أخبار الحرب في أوكرانيا.. أهمية السيطرة على خيرسون

وتبدو أبرز جبهات الحرب في أوكرانيا متركزة حول حصار العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك مدينة خاركيف في الشرق، أما الجهة الجنوبية فباتت تحت سيطرة روسيا بعد سقوط مدينة مدينة خيرسون، والتي تعتبر أحد أهم الموانئ في البحر الأسود، وأيضا على نهر دينير.

وبحسب المعلومات، التي نقلتها قناة «سكاي نيوز»، يعيش في خيرسون نحو 300 ألف نسمة، وهي عاصمة مقاطعة خيرسون، والتي للمفارقة تتاخم شبه جزيرة القرم التي سيطرت روسيا عليها عام 2014، وتطلب من كييف حاليا الاعتراف بالسيادة الروسية عليها كأحد شروط روسيا لإنهاء الحرب.

ماذا تعني السيطرة على خيرسون؟؟

وباتت خيرسون أكبر مدينة تسقط في قبضة الجيش الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنها تكتسب أهميتها من كونها تطل على بحر آزوف من جنوب شرق أوكرانيا، كما تقع على مصب نهر دنيير، كما تطل على الببر الأسود من الجنوب الغربي لأوكرانيا.

وتعني السيطرة الروسية على مدينة خيرسون أنها بات بإمكان القوات الروسية عبور نهر دنيير، النهر الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين، وهذا يتيح للجيش الروسي إمكانية التحرك غربا وشمالا داخل الأراضي الأوكرانية، ما يعني إتاحة المجال لمهاجمة العاصمة كييف من اتجاه جديد.