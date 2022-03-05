«الدواء» تصدر قرارا بتعديل رسوم إدراج مستحضرات التجميل واستيرادها وتحليلها

أصدرت رئيس هيئة الدواء قرارا رقم «137 لسنة 2022» بشأن تعديل الرسوم الخاصة بإدراج مستحضرات التجميل واستيرادها وتحليلها والتفتيش على مصانعها ومستودعاتها وتنظيم المواد الدعائية الخاصة بها، وذلك عقب الاطلاع على قانون إنشاء هيئة الدواء الصادر بالقانون رقم «151» لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء، وعلى ما تم عرضه على مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات لصالح العمل.

قرارات هيئة الدواء بشأن تعديل رسوم المستحضرات

وقررت هيئة الدواء، أنه وفق للمادة الاولى يُحصل مقابل الخدمات المرفق بهذا القرار نظير الخدمات المقدمة من الإدارة المخصصة بخصوص إدراج مستحضرات التجميل، واستيرادها، وتحليلها، والتفتيش على مصانعها ومستودعها، وتنظيم موادها الدعائية، أما المادة الثانية يُودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.

ونوهت هيئة الدواء بأنه وفقا للمادة الثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات وعلی كل الإدارات المختص بتنفيذ كل فيه من أحكام.

تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري رقم «122 لسنة 2022» بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل، والذي يأتي بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»، التي سيتم من خلالها تطبيق القرار عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل، لكي تتماشى مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحديث المستمر لإجراءات، وقواعد العمل، وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلية، والارتقاء بمستوى جودة السلع، وتشجيعا للاستثمار.

الهدف من تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»

وقالت هيئة الدواء، إن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كل المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها يوميا، وتسهيل التواصل بين كل المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري.