إصابة 12 شخصًا في حادثي سير ببني سويف

أصيب 12 شخصًا، مساء اليوم السبت، في حادثي سير بطرق بني سويف، جرى نقلهم إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والفيوم العام لتلقي العلاج.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف- الزعفرانة

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بطريق بني سويف الزعفرانة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث بني سويف- الزعفرانة

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين السبعة في الحادث وهم: «محمد سعيد محمد هاشم، 29 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورجب سيد محمد، 29 سنة، عامل، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بقرية اهوة بمركز بني سويف».

بالإضافة إلى «هانى خليل عبد الحليم، 28 سنة، مقيم ببا عامل، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد المنعم جمال الجارحي، 19 سنة، عامل مقيم بنى سويف، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد على عبد الحفيظ، 21 سنة، مقيم بمدينة الفشن عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

وأخيرا «عبد العزيز جمال الجارحى 22 سنة، مقيم بنى سويف، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورامى يوسف عبدالله 26 سنة، عامل مقيم الفشن، مصاب باشتباه كسر بالحوض».

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف- الفيوم

وفي الحادث الثاني، أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري، جنوب غرب بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث بني سويف- الفيوم

وأسماء المصابين في الحادث: «عمرو سيد محمد، 39 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونادية عمر سيد، 33 سنة، مقيمة بالعريش، بدون عمل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم».

بالإضافة إلى «أميرة سيد ماضي، عامان، مصابة بجروح وسحجات بالجسم»، فيما جرى نقل اثنين بواسطة سيارات إسعاف الفيوم إلى المستشفى.