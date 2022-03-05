السجلات العسكرية: الإدارة عمرها 127 عاما.. وبدأت تحت مسمى «دفترخان الحربية»

قال اللواء يسري فاروق حسنين، مدير إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع، إن إدارة السجلات العسكرية هي إحدى الإدارات التايعة لهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ومعنية بتقديم جميع الخدمات لكل من يرتدي الزي العسكري، وأنشئت عام 1895 تحت مسمى «دفترخان الحربية»، وفي 1940 جرى تعديل اسمها إلى إدارة السجلات العسكرية.

وأوضح «حسنين» خلال استضافته لبرنامج «درع الوطن» في مقر إدارة السجلات العسكرية، والمذاع على فضائية «TEN»، أن الإدارة تقدم خدماتها للصف والضباط، ومنها إصدار البطاقات الشخصية العسكرية أو البطاقات العلاجية وإثبات التجنيد وشهادات إنهاء الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن جميع الشهادات المتعلقة بالأمور العسكرية تستخرج من خلال إدارة الشهادات العسكرية.

الخدمات الموقع الإلكتروني للسجلات العسكرية

وأضاف مدير إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع، أن الإدارة تستخرج الأوراق لمن تخلف عن الالتحاق بالتجنيد بعد تجاوزه 36 عاما، وكذلك شهادات الوفاة والمعاشات، بالإضافة للعديد من الخدمات المقدمة من خلال موقع الإدارة الإلكتروني، وشهادة التجنيد تجدد بعد 3 سنوات خلال فترة الاحتياط، إلى أن يحصل على الشهادة النهائية بعد انتهاء مدة الاحتياط.

وأكد «حسنين» أن القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت بتوفير الجهد والوقت على المواطنين، وجرى توفير أكثر من فرع على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات السجلات العسكرية بمختلف المناطق، بإجمالي 27 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتقديم الخدمات والشهادات عبر الموقع الإلكتروني ومكان استلام الخدمة أو الشهادة ويجرى توفيرها بعد الدفع إلكترونيا، وكذلك العديد من البطاقات العلاجية في حجم الكارنية.

تقديم الخدمات لأسر الشهداء

وأشار مدير إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع إلى أن الإدارة تستخرج إثبات استشهاد لأسر شهداء العمليات العسكرية، وبطاقة علاجية لوالد ووالدة الشهيد وزوجته وأولاده لتلقي الرعاية الصحية الكاملة في جميع التخصصات بمستشفيات القوات المسلحة، والتنسيق لإطلاق اسم الشهيد على أحد الميادين أو المدارس في محافظته، مضيفا أن إدارة السجلات أصبحت تدعم أحدث نظم التحول الرقمي من خلال قاعدة بيانات للاستفادة منها في تحويل الأوراق والوثائق إلى عناصر إلكترونية يسهل العثور عليها والحفاظ عليها من التلف، من خلال تدريب الضباط وضباط الصف على أحدث وسائل التكنولوجيا.