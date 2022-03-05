س وج.. كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة 2022

أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 لضبط منظومة النظافة الجديدة للقضاء على تراكمات القمامة وتدوير المخلفات، رصدت «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة 2022..

- ماذا عن رسوم النظافة الجديدة 2022 التي تم إقرارها؟

تضمَّنت اللائحة التنفيذية لقانون رسوم النظافة الجديدة 2022 وطريقة التحصيل بعد إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث تراعى رسوم النظافة التي تم إقرارها البعد الاجتماعي فالمناطق الشعبية والأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا تعامل معاملة الأحياء الراقية والمتميزة في إقرار رسوم النظافة.

رسوم الوحدات السكنية

- ما رسوم النظافة للوحدات السكنية وكيف تحدد؟

رسوم النظافة تختلف وفق كل نشاط أو قطاع فالوحدات السكنية على سبيل المثال رسوم النظافة الخاصة بها تتراوح من 2 إلى 40 جنيها، وتحدد حسب معدلات استهلاك الكهرباء.

ماذا عن رسوم نظافة المحلات والأنشطة التجارية؟

رسوم نظافة المحلات التجارية والعيادات والصيدليات والاكشاك وخلافه تتراوح من 30 إلى 100 جنيه.

تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

- كيف يتم تحصيل رسوم النظافة الجديدة؟

رسوم النظافة تحصل من خلال فاتورة الكهرباء كما هى حتى الآن، ويتم تحصيل رسوم النظافة الشهرية مقابل الخدمات للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بواسطة الجهة الإدارية أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم، ويجوز أن يكون التحصيل مباشر مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمي بين المنشأة والجهة الإدارية وأسس تحديد فئات رسوم النظافة طبقا لكل قطاع أو نشاط.

رسوم المنشآت الصحية

- ماذا عن رسوم نظافة المنشآت الحكومية؟

حددت اللائحة التنفيذية بشأن رسوم النظافة الجديدة 2022 رسوم المنشآت الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام والمستشفيات والمنشآت الصحية وهي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه شهرى، وفى هذا الشأن يتم مراعاة عدة معايير لتحديد الرسوم ومنها عدد العاملين ومساحة المبنى حتى ألف متر مربع أوأكثر والمقار الإدارية.

- هل توجد رسوم نظافة على مواقف السيارات والأرض المستغلة لغرض تجارى؟

نعم وفق قانون المخلفات رسوم النظافة لمواقف السيارات والأرض الفضاء المستغلة فى نشاط تجارى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

دور العبادة

- هل هناك جهات يتم استثناؤها من رسوم النظافة ؟

نعم دور العبادة من مساجد وكنائس.

- كيف يتم التعامل مع المقالب العشوائية؟

المقالب العشوائية وفق القانون سيتم غلقها خلال عامين للحفاظ على البيئة نظيفة.

منظومة النظافة

- ماذا عن منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة؟

تم تعميم منظومة النظافة الجديدة بكل أحياء القاهرة من خلال هيئة النظافة بالقاهرة وشركتين نظافة قطاع خاص لتولى 4 مناطق بالعاصمة، والتركيز على الجمع السكنى والتجارى وتنظيف الشوارع والميادين.

-هل منظومة المخلفات قادرة على القضاء على القمامة؟

نعم، تم وضع خطة شاملة لإنجاز المنظومة لنيل رضا المواطن والحد من المشكلات السابقة، من خلال محطات وسيطة ومصانع تدوير وشركات متخصصة للجمع والتدوير.

دور القطاع الخاص

-هل للقطاع الخاص دور فى منظومة المخلفات؟

نعم مرحبا بالقطاع الخاص فى منظومة النظافة من شركات جمع وتدوير ومتعهدين.

رسوم الأندية والفنادق

- ما رسوم النظافة للانشطة السياحية من فنادق ومنتجعات وأنشطة صناعية؟

رسوم النظافة الجديدة 2022 للأنشطة السياحية والتجارية والصناعية، لا تتجاوز 20 ألف جنيه، شاملة الشركات والمبانى التابعة للقطاع الخاص والفنادق والمنشآت الرياضية من نوادٍ ومراكز شباب وصالات وملاعب خاصة، والمنشآت التجارية التى تشمل مراكز تسوق ومولات، والمنشآت السياحية من فنادق ومنتجعات مع مراعاة تصنيفها ومطاعم وكافتيريات سياحية وشقق فندقية وبنسيونات، كما تتضمن رسوم النظافة المنشآت الصناعية طبقا لتصنيف غرف الصناعات من صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك والأدوات الصحية والغزل والنسيج والطباعة وصناعة السيارات والكيماويات والملابس الجاهزة وصناعة الأغذية والمشروبات والأخشاب والبلاستيك والسينما.

رسوم نظافة المدارس

- ما رسوم نظافة المدارس والجامعات الخاصة والحكومية؟

رسوم النظافة الجديدة 2022 للمنشآت التعليمية سواء خاصة أو حكومية من مدارس وجامعات وحضانات وكليات وأكاديميات ومعاهد لاتتعدى 5 آلاف جنيه شهريا.