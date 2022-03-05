رسوم النظافة الجديدة 2022.. تعرف على فئاتها وطريقة التحصيل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رسوم النظافة الجديدة 2022 وطريقة التحصيل بعد إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بالقانون رقم 202 لسنة 2020، حيث تتضمن تحصيل رسوم النظافة الشهرية مقابل الخدمات للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بواسطة الجهة الإدارية أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم.

ويجوز أن يكون التحصيل مباشر مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمى بين المنشأة والجهة الإدارية وأسس تحديد فئات رسوم النظافة طبقا لكل قطاع أو نشاط، حيث رسوم النظافة الجديدة 2022 للوحدات السكنية تتراوح من 2 إلى 40 جنيه شهريا حسب معدلات استهلاك الكهرباء ،أما رسوم النظافة الجديدة الخاصة بالوحدات التجارية من مكاتب إدارية وخدمية ومهنية وصيدليات وعيادات وورش صغيرة وأكشاك ومحلات تجارية وخلافه فهى تتراوح من 30 إلى 100 جنيه شهريا.

رسوم نظافة المنشآت الحكومية

وأشارت اللائحة التنفيذية بشأن رسوم النظافة الجديدة 2022 إلى أن رسوم المنشآت الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام يتم تحصي رسم شهرى لايجاوز 5 آلاف جنيه شهرى، وتتم مراعاة عدة معايير عند تحديد الرسوم فى هذا الشأن ومنها عدد العاملين ومساحة المبنى حتى ألف متر مربع أوأكثر والمقار الإدارية والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية.

رسم نظافة الأنشطة التجارية والصناعية

أما رسوم النظافة الجديدة2022 للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، فهى رسم شهرى لايتجاوز20 ألف جنيه، شاملة الأرض الفضاء المستغلة للنشاط التجارى والشركات والمبانى التابعة للقطاع الخاص والفنادق والمنشآت الرياضية من نوادى ومراكز شباب وصالات وملاعب خاصة، والمنشآت التجارية التى تشمل مراكز تسوق ومولات، والمنشأت السياحية من فنادق ومنتجعات مع مراعاة تصنيفها ومطاعم وكافتيريات سياحية وشقق فندقية وبنسيونات، كما تتضمن رسوم النظافة المنشآت الصناعية طبقا لتصنيف غرف الصناعات من صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك والأدوات الصحية والغزل والنسيج والطباعة وصناعة السيارات والكيماويات والملابس الجاهزة وصناعة الأغذية والمشروبات والأخشاب والبلاستيك والسينما.

وفيما يتعلق برسوم النظافة الجديدة 2022 للمنشآت التعليمية سواء خاصة أو حكومية من مدارس وجامعات وحضانات وأكاديميات ومعاهد رسم النظافة الخاص بها لايتعدى 5 آلاف جنيه شهريا.