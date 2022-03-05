أين تذهب رسوم النظافة بعد تحصيلها من المواطنين وفق القانون الجديد؟

بعد قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يتساءل البعض: أين تذهب أموال رسوم النظافة الجديدة التى يتم تحصيلها من المواطنين؟

إجابة هذا التساؤل في المادة 29 من اللائحة، حيث يتم تحصيل الرسوم وفق القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط فى تحصيل رسوم النظافة وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها، وينشأ بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على وزير التنمية المحلية حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تودع فيه إجمالى الرسوم المحصلة تمهيدا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الدارة المتكاملة على الوجه الأكمل.

تقارير فنية بشكل شهري

وتابعت لائحة المخلفات أن جهاز إدارة المخلفات يقدر من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقاير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

مواجهة العجز في تمويل العقود

وتضمنت المادة 30 من لائحة المخلفات أنه حال وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة ، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لعدة إجراءات، حيث يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى موازنة صناديق النظافة من عدمه، ودراسة سبل الدعم من الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية ، وتتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتمويل صافى العجز.

صندوق النظافة

وأكدت لائحة المخلفات أنه يحظر على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو انشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسية للإدارة المتكاملة والمعتمدة من جهاز المخلفات.