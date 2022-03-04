رسوم النظافة للفنادق والمولات والملاهي والمطاعم تصل لـ20 ألف

تبحث الفنادق والموالات والمطاعم السياحية عن رسوم النظافة الجديدة، التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 من رئيس الوزراء.

اتصالا بذلك، يهتم المواطنون برسوم النظافة للجهات السياحية والموالات، نظرا لدائرة الأسعار التي تبدأ من المنشآت إلى المستهلكين، لذذلك تضمنت اللائحة رسوم النظافة للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية.

الرسم الشهري لا يتجاوز 20 ألف جنيه

بحسب اللائحة، لا يتجاوز رسم النظافة الشهرى 20 ألف جنيه بالنسبة لمراكزالتسوق التجارية والمولات والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، سواء أندية ومراكز شباب وصالات وملاعب.

وفيما يتعلق بالمنشآت السياحية، نصت لائحة المخلفات على مراعاة عدة معايير عند تحديد رسم النظافة، منها تصنيف المنشآت سواء فندق نجمة واحدة أو خمسة نجوم وخلافه، بالإضافة إلى تصنيف المنتجعات السياحية والكافتيريات والمطاعم والملاهى السياحية والبنسيونات والشقق الفندقية.

ترخيص جهاز إدارة المخلفات

وتنص المادة 24 من لائحة المخلفات، على عدم جواز ممارسة أى نشاط من أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص من جهاز إدارة المخلفات.

ويحدد مدة الترخيص وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديد وحالات وقفه والإلغاء وشرط التنازل عن الترخيص.

كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز للمنشأة الصناعية التى يصدر لها ترخيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحظر إلقاء المخلفات بمجرى نهر النيل والمجارى المائية.

اشتراطات التعامل مع المخلفات غير الخطرة

وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات إلى ضرورة وضع اشتراطات المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، وجمع المخلفات من الوحدات السكنية أو من الحاويات ونقلها للمحطات الوسيطة، وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة.

ونصت على مراعاة موقع المحطات الوسيطة الثابتة، والالتزام ببعض المعايير، فلا يتم الابتعاد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافة والشوارع والمكانس الآلية بمسافة تزيد على 5 كيلومترات، لتحقيق الفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة.

كما اشترطت عدم ابتعاد موقع المحطة الوسيطة مسافة لا تقل عن 150 مترًا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعاية الصحية، ومراعاة أن يكون موقع المحطة على الطرق الرئيسية.

بالإضافة إلى تناسب مساحة المحطة الوسيطة والمعدات مع حجم المخلفات المتولدة عن منطقة الخدمة، وتنسيق الجهة الإدارية المختصة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسيطة لإبداء الرأى الفنى بشأن اختيار الموقع قبل الشروع فى التخطيط والتصميم والتنفيذ.

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