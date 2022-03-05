هدى المفتي تشكو من التنمر على السوشيال ميديا: «أنا حساسة»

قالت الفنانة هدى المفتي، إنها مرت بكثير من التحديات في حياتها، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «she can» لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وأشارت المفتي إلى أنها تعلمت من هذه التحديات، متابعة: «أصبحت أتجاهل أي تنمر على السوشيال ميديا وأبعد عن أي كلام يأذيني».

وأكملت: «ممكن أكون منزلة صورة وتلاقي أصحابك بيتنمروا عليكي من ورا ضهرك، وبعد كده أعرف إنهم عملوا كده».

هدى المفتي والتنمر

واستطردت بقولها: «أنا شخصية حساسة، مريت بأشياء كثيرة كنت بخاف من الانتقادات حتى لا تهتز ثقتي بنفسي وتهد فيا حاجات كتير».

وعبَّرت عن عدم ندمها على أي دور أدته في مسيرتها الفنية، متابعة: «في مسلسل بيمبو عملت تجربة أداء بالرغم من صداقتي بالمخرج عمرو سلامة، مكنتش الاختيار الأول، كان في ممثلة قبلي واعتذرت، ومش بتكسف أقول كده، المهم الدور يتعمل إزاي».

هدى المفتي وقلة أعمالها الفنية

وأكدت أن خطواتها كانت بطيئة وثابتة، مضيفة: «كنت بدور على دور بحسه أو فيه رسالة، حتى لو كان صغيرًا، المهم عندي الورق برفض الأدوار السطحية، واختفائي الكتير قلل من شعبيتي، قولت لازم أظهر وأعمل أدوار حلوة تعلم مع الناس».

يذكر أن آخر عملين لهدى المفتي تزيل قائمة الإيرادات في السينما، منهما فيلم «فرق خبرة»، الذي جرى رفعه من السينمات، وعرض على المنصات بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة.

وشارك في بطولة «فرق خبرة»، بجانب هدى المفتي، محمد الشرنوبي وطه دسوقي.

كما قدمت هدى المفتي مؤخرًا فيلم «رأس السنة» الذي شاركها في بطولته شيرين رضا، جيهان خليل، إنجي المقدم، ومن إنتاج محمد حفظي.