«الخارجية»: نوفر وسائل اتصال متعددة للمصريين بأوكرانيا

قال السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الوزارة تقوم بتوفير وسائل اتصال متعددة للمصريين في أوكرانيا لمساعدتهم في الانتقال إلى دول الجوار، لافتا إلى أن المصري الوحيد الذي أصيب جراء الحرب الروسية على أوكرانيا يتمتع حاليا بصحة جيدة.

عبدالصادق: الوزارة تتابع عن كثب وضع المصريين في الخارج

وأضاف «عبدالصادق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية DMC، أن الوزارة تتابع عن كثب وضع المصريين في الخارج والجالية المصرية في أوكرانيا عن طريق التواصل المباشر والسفارة المصرية هناك، متابعا: «هناك تنسيق في الجهود مع السفارات الموجودة بالدول الحدودية مع أوكرانيا، وبنحاول نوصلهم لبر الأمان».

الخارجية تشكل غرف عمليات للتواصل مع المصريين بأوكرانيا

وأوضح أن وزارة الخارجية شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتتواصل وتتلقى بلاغات المصريين، الذين يحدثون بيانات أبنائهم الذين تحركوا من شرق أوكرانيا إلى الغرب، مستطردا: «اتغيرت الأماكن وإحنا بناخد البيانات دي وبنمد بها سفيرنا في أوكرانيا والطاقم معه بالأسماء والأماكن الجديدة ليكونوا على تواصل معهم».

وأكد أن عمليات الإجلاء بدأت بواسطة 4 دول حدودية مع أوكرانيا، وهي رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا، وجميعها مناطق حدودية، وتنتظر الخارجية المصرية عبور الجالية المصرية بأوكرانيا الحدود، ومن ثم تقديم كل التيسيرات الممكنة لهم، مضيفا: «بيكونوا جايين من رحلة شاقة شاهدوا فيها الكثير من التعب والمعاناة وبتنتظرهم السيارات وبتاخدهم للعواصم، وهناك تقدم لهم الإعاشة والإقامة على حساب الدولة لحين بحث الحالة وإيجاد وسيلة للنقل».