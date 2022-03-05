الجيش الروسي يعلن استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد القيام بهجوم واسع أعقب وقف إطلاق النار في ماريوبول، تزامنا مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الـ11، الذي حمل انتصارا كبيرا لروسيا بالسيطرة على مدينة خيرسون الساحلية ذات الأهمية الاستراتييجية، الأمر الذي يعني -حتى الآن- أن مساحات التفاهم بين موسكو وكييف لا تزال متباعدة.

وكانت روسيا أعلنت، اليوم، وقف إطلاق النار في عدة مدن واقعة شرق أوكرانيا، خاصة مدينة ماريوبول، كما أعلنت عن فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين، إلا أن الشكوك كانت تحوم حول صدقها في هذه الخطوة.

الجيش الروسي يبرر استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا

وبرر الجيش الروسي استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بغياب الرغبة من الجانب الأوكراني في وقف إطلاق النار، بحسب ما صرح الناطق باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة «العربية» مساء اليوم.

وكشف الجيش الروسي عن إسقاط 4 طائرات أوكرانية اليوم، من نوع «سوخوي-27»، كما أكد الجيش السيطرة على عدد من البلدات الجديدة في الأراضي الأوكرانية.

تعليق بريطانيا على استئناف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

وعلقت وزارة الدفاع البريطانية على إعلان الجيش الروسي استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا، إذ قالت إن إعلان موسكو وقف إطلاق النار في مايوبول كان هدفه كسب التعاطف، إلا أن عملياتها العسكرية على الأرض كانت مستمرة.

وذكرت قناة «العربية» أنه جرى لاحقا تداول أنباء عن مقتل عدد من الجنود الأوكرانيين بكمين نفذ لهم بإحكام خارج مدينة ماريوبول، التي تعد أحد مراكز الحديد في أوروبا.

إلغاء عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول بداعي عدم الالتزام بوقف إطلاق النار

في هذا السياق، صرح رئيس مجلس مدينة ماريوبول، بأنه جرى إلغاء عملية إخراج المدنيين من المدينة، مدعيا في المقابل أن الجيش الروسي لم يلتزم بوقف إطلاق النار، ولأسباب أمنية أخرى.

كما اتهمت الرئاسة الأوكرانية، الجيش الروسي، بإفشال خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي كان أحد البنود التي جرى التفاهم عليها خلال جلسة التفاوض الثانية التي تعقد في منطقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.