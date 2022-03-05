غلق المقالب العشوائية نهائيًا خلال عامين للحفاظ على البيئة

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تضمنت مواجهة ظاهرة المقالب العشوائية، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك على النحو التالى:

إجراءات غلق المقالب العشوائية

- يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع.

- عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع.

- عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل، وتحديد منطقة التخلص من المخلفات لتقليل التكلفة المالية للإغلاق.

- يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الترشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق.

- التنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق، وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.

مواجهة مخلفات الهدم

وفيما يتعلق بمواجهة مخلفات الهدم والبناء، أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، لتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء، من خلال تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم وتقدير الكميات المتراكمة من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية، مع تحديث البيانات بصورة سنوية.

وأشارت إلى أهمية توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهدم ومواقعها وتقدير الكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية، وتوثيق بيانات العقود الحالية التي أبرمتها إدارات المدن مع شركات نقل المخلفات، وما يخص مخلفات الهدم، مع تقييم كفاءة الشركات أثناء وبعد انتهاء العقد.