عاجل.. بوتين: الجيش يؤدي عمله ببسالة وهدفنا القضاء على «النازيين الجدد»

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي الروسي، منذ قليل، أكد خلاله أن القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تنفذ مهامها ببسالة.

بوتين: النازيون الجدد يستخدمون أسلحة ثقيلة في المناطق المدنية الروسية

وقال الرئيس الروسي إن من وصفهم بـ«حركة النازيين الجدد» يستخدمون الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية الروسية، مضيفا أن هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو القضاء على هؤلاء النازيين الجدد، بحسب تعبيره.

واتهم الرئيس الروسي قوات أوكرانية باستخدام المدنيين كدروع بشرية في مناطق بالعاصمة الأوكرانية «كييف».