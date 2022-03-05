أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا فورا لهذه الأسباب

أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا فورا، تصدرت هذه العبارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، في إعادة للتذكير بالتوجيه الذي أصدرته واشنطن لمواطنيها مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت أن قدرة سفارتها محدودة في موسكو للتعامل مع أمر يتعلق بالمواطنين الأمريكيين، بالتزامن مع استدعاء السفير الأمريكي من قبل وزارة الخارجية الروسية.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة دعمها كييف، كما قادت حملة دولية لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بهدف وقفها عن الحرب.

أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا

وشددت الوزارة على أن أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا فورا، كما دعتهم إلى عدم السفر إلى موسكو، بسبب ما وصفته بالهجوم العسكري الروسي غير المبرر الذي لم يسبقه إنذار على أوكرانيا.

وفي سبيل ذلك، دعت واشنطن مواطنيها إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة والخاصة لمغادرة روسيا، كما دعتهم إلى طلب المساعدة من السلطات الأمريكية في أي دولة أخرى عندما يكونوا بحاجة إلى ذلك.

وذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أبعد من ذلك، إذ زعمت أن هناك اتجاها في روسيا لمضايقة جميع الأجانب داخل أراضيها، خصوصا من خلال اللوائح.

أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا، منذ عدة أيام بسبب تراجع عدد الرحلات الجوية في البلاد، وذلك عبر تحذير من السفارة الأمريكية في موسكو، التي قالت إن الاتحاد الأوروبي يغلق الأجواء أمام المجال الجوي الروسي، كإجراء للتعبير عن رفض الحرب على أوكرانيا.

غلق المجال الجوي مع روسيا

وذكرت وقتها أن هناك دولا كثيرة تسعى لغلق مجالها الجوي مع روسيا، كما تلغي كثير من شركات الطيران رحلاتها إلى موسكو، حسب تحذير السفارة الأمريكية التي جاءت تعليماتها ترجمة لتحذير هو الأعلى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.