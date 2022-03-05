قفزة تاريخية لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تأثرا بأزمة روسيا وأوكرانيا

قفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة في أوروبا، وفق ما أعلنة مؤشر TTF للتادول، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في مخاوف حول واردات الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا، حيث تضخ روسيا نحو ثلث الغاز الأوروبي.

السعر وصل إلى أعلى نقطة منذ 6 عقود

وقال الدكتور وائل حامد عبد المعطي الخبير في شؤون الغاز في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى مستوى قياسي جديد لم تصل له من قبل حتى خلال أزمة فيروس كورونا، حيث أن الغاز الطبيعي في أوروبا يتداول الآن على أكثر من 66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق مؤشر TTF الهولندي، والذي يتم العمل والتداول به داخل أوروبا.

وأضاف عبد المعطي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا السعر يمثل مستوى جديد على الإطلاق لم يصل إليه الغاز الطبيعي في تاريخه منذ 6 عقود، موضحا أن ذلك جاء بسبب تزايد المخاوف بشكل متسارع، حيث أن أسعار التداول تعكس خوف متنام حول مستقبل الإمدادات للغاز الطبيعي من روسيا.

عبد المعطي: روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا

وأشار الخبير في شؤون الغاز إلى أن روسيا تعتبر أكبر مورد للغاز في أوروبا والمصدر الأعلى عالميا، لذلك تسببت المخاوف من نقص الإمدادات في السوق الأوربي إلى أرتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير.

وأكد عبد المعطي على أن السوق العالمي والأوروبي يمر بفترة متقلبة حادة خاصة فيما يخص أسعار الغاز الطبيعي، مؤكدا على ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما أنه من المتوقع أن تزيد وترتفع حالة التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأزمة الروسية اللأوكرانية وأمتدادا الأعمال العسكرية بين البلدين.