محمود محيي الدين: توصيات قمة المناخ تؤدي لتقليل الانبعاثات الضارة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن رائد المناخ، عمل تقوم به إحدى الجهات التي تتمتع بالقدرة على التنسيق مع المنظمات والمؤسسات والجهات غير الحكومية في إطار رسمي حكومي، ولكل دولة وفد منظم لهذا الشأن، وهناك أطراف كبرى وكثيرة كالقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنين بالشأن العام من كافة التوجهات، يكون لهم دور كبير بأبعاد شتى، متابعا: «توصيات قمة المناخ تؤدي لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على درجة الحرارة، والتمويل محور مهم جدا للوقوف في مواجهة التغيرات المناخية».

تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة

وأضاف «محيى الدين»، خلال مداخلة له عبر زووم من واشنطن ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»: «المجال الأول يرتبط بتخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة وهناك تعهدات من الحكومات والقطاع الخاص بهذا الشأن، وهناك تكيف مع التغيرات المناخية وكان ملفا مهملا لحد كبير وحظه من الاهتمام والتمويل كان ضعيفا، وكل ما يخص الآثار السلبية وزيادة حرارة الأرض والانبعاثات الضارة وتأثيراتها على الزراعة وإدارة المياه وما نراه من حرائق في الغبات وتغيرات شديدة تؤثر على البيئة وحياة الأنسان، والبعد الثالث هو التمويل».

وأوضح أن التحول الرقمي في مشروعات النقل يساعد في إضفاء حالة من وسائل النقل الذكية والخضراء في آن واحد، لافتا إلى أن مبادرات البنك المركزي ومشروع المدفوعات المصري الخاضع بإشراف مباشر من قبل الرئاسة المصرية يؤدي للمساعدة في الوصول إلى هذا الأمر بتكنولوجيا تقنية ورقمية.

تبطين الترع لتوفير المياه

وأوضح أن هناك منافسة كبرى لتقديم الحلول الذكية والخضراء التي كانت بسعر مرتفع سابقا، ولكن وبسبب المنافسة قل السعر والتكلفة، مستطردا: «بدأنا تبطين الترع في مصر لتوفير المياه ولكنه له أثر بيئي وجيد على المناخ، وفي حال تم وضع ذلك الأمر بشكل مبسط للمواطنين فيلقى استحسانهم لأنه يفيد إنتاجهم ومعيشتهم».

وأكد أن قمة المناخ التي تعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تم البدء في العمل عليها مع الإعلان عنها، وبعد القمة يتم مراقبة كيفية تطبيق التوصيات الخاصة بها، لأنها تكون مهمة ويحضرها جميع رؤساء العالم.