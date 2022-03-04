الموجة الخامسة انكسرت.. طبيب يكشف سر انحسار فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد «انكسرت»، موضحًا: «بدأنا نبقى على الخط النازل لمعدل الإصابات، ووزارة الصحة والسكان تعلن أعداد إصابات أقل، خاصة في الأسبوع الماضي، ما يعني انحسار الموجة التي كنا نعاني منها».

تراجع معدلات الاشتباه بكورونا

أضاف عقبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة للتراجع في معدلات الاشتباه في الإصابات، فإن هناك عوامل كثيرة ذات صلة، حالة الفزع التي كانت موجودة لدى المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، قلت إلى حد كبير، خاصة مع استخدام اللقاحات، لأن الكثير بدأ يشعر بالأمان».

ضعف إصابات متحور أوميكرون

أكد رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن ضعف حدة الإصابة بمتحور أوميكرون، جعل المواطن يشعر بأن كورونا مرض بسيط، ولا مضاعفات خطيرة فيه، لافتًا إلى أن الإصابات التنفسية، مثل: البرد والإنفلونزا، قلت مع الظروف الحالية، في ظل تحسن الحالة الجوية.

تعليمات رئاسة الوزراء وإرشادات الصحة

أشار أشرف عقبة، إلى أن من بين مسببات تراجع معدلات الاشتباه في الإصابات، إرشادات وزارة الصحة والسكان، إذ أن رئاسة الوزراء، قررت ألا يدخل أي مواطن المصالح الحكومية دون الحصول على التطعيم، ما قلل كثيرا في معدلات الإصابة، وأسهم في انحسار الموجة الخامسة التي نعيشها حاليا.