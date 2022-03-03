تدشين حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بسوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لتدشين حملة «طرق الأبواب» التي تستهدف الوصول إلى كل المواطنين بنطاق المحافظة وتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، للفئات العمرية الأكبر من 12 عاما، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أبو الحجاج بكر مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والصحة والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والأزهر، والأوقاف.

التعاون مع الفرق والحصول على لقاح كورونا

وأوضح محافظ سوهاج أن الحملة ستبدأ من يوم الأحد القادم 6 مارس وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته بجميع مدن وقرى المحافظة، لافتا إلى نشر 1220 فريقا طبيا متنقلا بجميع أنحاء المحافظة بهدف الوصول إلى كل المواطنين، مناشدا أهالي سوهاج بضرورة التعاون مع تلك الفرق والحصول على اللقاح حماية للجميع.

تقديم الدعم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها

ووجه «الفقي» جميع الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، والإعلان عن الحملة بجميع الإذاعات المحلية، والمؤسسات الحكومية، والصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أن حملة «طرق الأبواب» بالمحافظة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة، لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم، مشيرا إلى أن الحملة ستكون تحت شعار «تطعيمك مسئوليتنا.. حمايتك مسئوليتنا».