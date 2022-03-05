«الخارجية» تكشف أعداد الطلاب المصريين المتواجدين في دول جوار أوكرانيا

كشف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية عن أعداد الطلاب الموجودين في دول جوار أوكرانيا بعد تيسير دخولهم إليها تمهيدًا لوصولهم لمصر عبر رحلات يجري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية، إذ ذكر أن رومانيا يتواجد فيها 373 طالبا، وسلوفاكيا بها 93 طالبا بحسب بيانات سفرائنا هناك، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

أعداد الطلاب المصريين في المجر

وفيما يخص المجر، أضاف «عبد الصادق»، أن هناك مجموعتين من الطلاب غادروا على حسابهم الشخصي الأولى 30 شخصا والثانية 19 شخصا، وهناك مجموعة ثالثة الآن قامت بالحجز، موضحًا أن سفيرنا في بودابست يسعى لتجميع بيانات الطلاب لمن يرغب في العودة «يجب أن يكون المواطن أو الطالب متواصلا مع السفارة عندما يتجاوز حدود أوكرانيا سواء من المجر أو غيرها وجارٍ الآن إعداد كشوف لتسيير رحلات خاصة بهم».

جارٍ حصر الأعداد دقيقة بدقيقة

وأوضح مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، أن الرحلات التي ستقل السائحين الأوكران لدول الجوار ستقل في عودتها المصريين النازحين لدول الجوار في عودتها، «هنشوف التجمعات على الأرض، لأن كل لحظة بيدخل عدد كبير من النازحين وهو قائم دقيقة بدقيقة بنحصر الأعداد على الأرض ويتم دراسة ذلك بدقة شديدة وهذه الطائرات التي ستقل السياح على نفقة الدولة لأقرب نقطة من دول الجوار سيتم حصر طلاب مصر النازحين لنقلهم في رحلات العودة».