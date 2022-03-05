باحث بجامعة «إكسفورد» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا حول العالم

أكد الدكتور أحمد سالمان، الباحث بجامعة «إكسفورد» بالمملكة المتحدة بريطانيا وأحد المشاركين في إنتاج لقاح أسترازينيكا، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً في نسب الإصابات بفيروس كورونا بين المصابين بمختلف الدول، موضحاً أن هناك عدداً من الأسباب وراء انخفاض معدل الإصابات: «تراجع نسب الإصابات بكورونا على مستوى العالم يرجع لأسباب متعددة أبرزها ارتفاع درجة الحرارة ودوره في الحد من انتشار الفيروس».

زيادة أعداد الملقحين والمناعة المجتمعية

وأضاف الباحث بجامعة «إكسفورد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد أبرز أسباب انخفاض أعداد الإصابات بالمرض يتمثل في وجود العديد من المواطنين ممن حصلوا على لقاح كورونا، بجانب وجود العديد ممن أصيبوا بالعدوى، وبالتالي تكونت لديهم الأجسام المضادة، وهو ما ترتب عليه حدوث مناعة مجتمعية أسهمت في الحد من انتشار المرض، مع وجود التطور التكنولوجي في إنتاج الأدوية واللقاحات وغيرها من الإجراءات التي جرى تطبيقها لمواجهة المرض بمختلف الدول.

دواء «إيفوشيلد» حقق نتائج إيجابية

وعن دواء «إيفوشيلد» الذي يستخدم للوقاية من الفيروس، والمنتج من قبل شركة «أسترازينيكا»، قال إنه حتى الآن نجح في تحقيق نتائج إيجابية مع المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى عدم رصد أي أعراض جانبية خطيرة للدواء حتى الآن، مؤكداًَ أن النجاح في إنتاج العديد من أنواع اللقاحات أسهم في مواجة تفشي المرض، وكذلك تقليل الأعراض وتخفيف حدتها حال الإصابة، مؤكداً أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والسرعة في التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

انخفاض نسب الإصابات في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، تسجيل 1121 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، لتسجل انخفاضا في نسب الإصابات عن الأسبوع الماضي، وسجل السبت الماضي 1743 إصابة بكورونا، بمعدل انخفاض يصل لنحو 600 حالة.

فيما كشفت التقارير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة اليوم، حول العالم، وصل إلى 1.7 مليون إصابة، بانخفاض مقارنة بـ2 مليون حالة إصابة خلال شهر فبراير الماضي.