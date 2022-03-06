خبير في الشأن الروسي يوضح تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا

قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن العملية العسكرية الروسية لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولم يستطع الرئيس فلاديمير بوتين فرض شروطه، فالحرب في النهاية تُعد حرب إرادة بين طرفين، وإذا استجاب الرئيس الأوكراني لشروط بوتين ستكون انتهت العملية، موضحًا أن الأوضاع حتى الآن لا زالت عمليات كر وفر على الأرض، ولم تحدث عملية سيطرة كاملة من جانب الجيش الروسي على مدينة «خريسون»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون».

لا توجد مقاومة للقوات الروسية في مدينة خيرسون

وأضاف «رشوان»، أن مدينة «خريسون» تُعد مدينة ساحلية تقع جنبًا إلى جنب بالقرب من «أوديسا»، كما أن القوات الروسية هناك حتى الآن لم ترفع العلم الروسي عليها، حيث أن أهالي المدينة أقنعوا القوات الروسية بإبقاء علم أوكرانيا مرفوعًا على مبنى إدارة المدينة، ولا توجد مقاومة للقوات الروسية في مدينة خيرسون؛ والأجواء تسير بشكل ودي مع سكان المدينة، موضحًا أن فشل عملية الانزال البحري من قبل القوات الروسية في أوديسا سببها متضارب بين تصريحات موسكو التي قالت إن السبب سوء الأحوال الجوية، وفي المقابل الأوكران يقولون إنها فشلت بسبب المقاومة العنيفة من قبل الجيش الأوكراني.

أوديسا هي العاصمة الاقتصادية لأوكرانيا

وأوضح الخبير في الشأن الروسي، أنه حتى الآن الأمر غير واضح ومع ذلك أوديسا هي العاصمة الاقتصادية لأوكرانيا وهي أهم الموانئ، ومن ثم السيطرة عليها تعني بالدرجة الأولى مثل السيطرة على كييف، «الحرب لو طال أمدها سوف تستقطب الكثير من الارهابيين والمرتزقة من كل حدب وصوب»، موضحًا أنه لايوجد مقارنة بين العملية العسكرية في جوروجيا وأوكرانيا من قبل الروس حيث أنها كانت دقيقة في الأولى عندما قامت بها روسيا وكانت بلا أخطاء ولكن في أوكرانيا يبدو الأمر صعبا.