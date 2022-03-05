روسيا تعلن شروط وقف الحرب بأوكرانيا.. أبرزها الاعتراف بسيادة موسكو على القرم

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم، بتصريحات تحدث فيها عن تقديم موسكو شروطا واضحة لوقف الحرب على أوكرانيا، وذلك خلال المفاوضات، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، وذلك تزامنًا مع تواصل العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكد لافروف أن هناك مجموعة من الشروط التي يرى أنها لا تتجزأ بشأن تسوية الأزمة، التي من شأنها رفع التهديد عن روسيا الذي يعبر عنه حلف شمال الأطلسي «الناتو» على مر السنين في أراضي أوكرانيا.

أهم شروط روسيا لوقف الحرب: حياد أوكرانيا أولًا

ولفت لافروف إلى أن هذه الشروط أعلنها هو وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك وفد التفاوض الروسي خلال جلسات المفاوضات، وتتمثل في نزع الصبغة العسكرية عن أوكرانيا.

وثاني هذه الشروط، وفقا لوزير الخارجية الروسي، الحفاظ على الوضع الحيادي لأوكرانيا واستئصال النازية، قائلا إن انتشار النازية الجديدة في أوكرانيا بلغ حدا غير مقبول في ظل التساهل التام لأوروبا مع هذه الظاهرة، ووصف أوروبا ساخرا بـ«أوروبا المستنيرة».

موسكو تطالب كييف بالاعتراف بسيادة روسيا على القرم

وتابع وزير الخارجية الروسي حديثه عن شروط روسيا، قائلا إن موسكو تريد من أوكرانيا الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزير القرم، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية.

كما طالب وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وكانتا جزءا من أوكرانيا لكن انفصلتا، فيما اعترفت موسكو بهما كدولتين مستقلتين، الأمر الذي تم رفضه دوليًا كما تم رفض الاعتراف بقضية القرم من قبل.

وزير الخارجية الروسي يتهم زيلنيسكي بالعمل على إشعال الحرب

واتهم وزير الخارجية الروسي أوكرانيا، بخلق ذرائع للمماطلة في عقد الجولة الثالثة من المفاوضات، وقال إن موسكو لا تزال تنتظر من أوكرانيا معلومات بشأن تلك الجولة.

وانتقد سيرجي لافروف، تصريحات رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي التي قال فيها إن حلف الناتو لم يقف بجانب كييف، ووصف «لافروف» هذه التصريحات بأنها رغبة من الرئيس الأوكراني في إشعال الحرب.