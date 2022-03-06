بدء إزالة ملصقات التباعد من الحرمين.. والتطبيق فجر اليوم «صور»

نشرت رئاسة شؤون الحرمين صورا لإزالة ملصقات التباعد بين الحرمين، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية، مساء أمس، رفع إجراءات مواجهة كورونا، وفي مقدمتها إلغاء إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي.

عودة مشهد التقارب بين المصلين

وبداية من صلاة الفجر المقبلة سيعود مشهد التقارب بين المصلين في الحرمين، الذي غاب لأكثر من سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقررت السعودية، بحسب ما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رفع قيود مواجهة فيروس كورونا بدءا من السبت 5 مارس، والتي تشمل إلغاء جميع إجراءات التباعد في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

كما أصدرت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم توجيها بإلغاء تصريح الصلاة في المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، فضلا عن إلغاء تصريح زيارة قبري النبي.