ارتفاع درجات الحرارة نهارا ورياح خفيفة محملة بالأتربة في أسيوط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمحافظة أسيوط، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم الأنحاء نهارا، ونشاطا ملحوظا في حركة الرياح المحملة بالأتربة على أغلب المناطق، ما قد يؤثر على الرؤية قليلا خاصة على مخارج ومداخل الطرق السريعة.

الطقس في محافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى بمحافظة أسيوط 35 درجة مئوية، والصغرى 12، فيما تصل نسبة الرطوبة لـ26%، وسرعة الرياح إلى 21 كم /ساعة، ولا توجد أي مؤشرات لسقوط الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقسا دافئا نهارا، مع هبوب رياح محملة بالأتربة، ويميل للبرودة ليلا مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار.

تحذير قائدي السيارات من الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وكذلك السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما حذرت قائدى السيارات والمركبات الثقيلة من زيادة السرعة على الطرق السريعة، نظرا لأحوال الطقس غير المستقر، وتجنبا لوقوع أي حوادث.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم تخفيف الملابس، تحسبا لتغيرات الطقس خاصة في فترة الليل.

وذكرت الهيئة، أن اليوم يشهد طقسا غائما جزئيا على بعض الأنحاء، ومشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما تنشط رياح خفيفة محملة بالأتربة.

ومن المتوقع عدم سقوط أي أمطار على القاهرة الكبرى، أو على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.