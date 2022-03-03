الأرصاد: رياح مثيرة للرمال الأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد حاليا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على جميع أنحاء الجمهورية بشكل متقطع، تزامنا مع تحول الرياح إلى عواصف ترابية في المناطق الصحراوية المفتوحة والمحافظات الحدودية، ومحافظات شمال الصعيد، الأمر الذي يؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ سرعة الرياح اليوم، تتراوح بين 60 و70 كم في الساعة، وهي رياح شمالية غربية باردة، قادمة من سطح البحر المتوسط، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية، ومناطق من الدلتا، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، بداية من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنتقل تدريجيا إلى الداخل وتصل إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أنّ حركة الرياح، تسببت في زيادة حركة الأمواج بالبحر المتوسط والتي ارتفعت إلى ما بين 3 و5 أمتار، ما ينعكس على حركة الملاحة والأنشطة البحرية، مؤكدة أنّ نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس اليوم، نتيجة التأثر بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب غرب أوربا في طبقات الجو العليا، وهو ما ساعد على انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية .

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 25- 11

مطروح 17- 11

السلوم 16- 11

سيوة 17- 10

بورسعيد 19- 11

دمياط 19- 12

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 19-04

نويبع 21-14

طابا 22- 13

كاترين 16- 03

الطور 20-11

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 21- 10

بني سويف 20-10

المنيا 19-08

أسيوط 20- 08

سوهاج 22 -09

قنا 30- 10

الأقصر 21- 10

أسوان 30- 12

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 30- 12

أبو رماد 28- 13

حلايب 29- 13

رأس حدربة 25-14