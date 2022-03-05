عاصفة رملية في الإسماعيلية غداً.. وتحذير للسائقين على الطرق السريعة

تشهد محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، منخفضًا صحراويًا «خماسيني»، تنشط فيه الرياح بسرعة من 40 إلى 70 كيلو في الساعة محملة بالأتربة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال السير في الطرق بالتزامن مع العاصفة الترابية غدًا.

وقالت الشبكة الوطنية، في بيان، إن المنخفض الجوي سيتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليوم.

الأرصاد: ارتفاع في درجة الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد، تواصل درجة الحرارة ارتفاعاتها حتى تصل ذروتها غدًا الأحد على أغلب الأنحاء؛ بسبب انجذاب تيارات دافئة وحارة لمنخفض صحراوي سيمر من أعلى شمال مصر سريعًا لتشهد أجواء النهار ارتفاعا للحرارة نسبيًا في إحساس مشابه للموجة التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هناك منخفضًا باردًا سيبدأ سيدخل مصر مع الثالثة عصرًا، لتبدأ الحرارة في الانخفاض بالتدريج لتميل الأجواء إلى الباردة ليلاً.

نشاط للرياح

وقال خبراء الأرصاد إن المنخفض الذي تشهده مصر غدًا يحدث بسبب القوة الفارفة بين حرارة التيارين وانخفاض الضغط الجوي، فيما تزيد سرعات الرياح، خاصة مع الوصول لساعات الظهيرة، وهي فترة تعامد الشمس لتبدأ هبّات الرياح شدتها على أغلب المناطق الشمالية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الدلتا بالكامل ومحافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية.

وتتراوح سرعة الرياح بين 70 و75 كم في الساعة على جميع المناطق الشمالية لتكون محملة بالرمال والأتربة من الصحراء الغربية، وتدخل بها في طبقات الجو لباقي المناطق.