تعيين 33 شابا واستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، 33 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بإجمالي 754 شابا.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت باستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح للرعاية الصحية لـ15 عاملا بمبلغ 41 ألف جنيه.

التفتيش على 267 منشأة

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 267 منشأة، وجرى تحرير إنذارات لـ149 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما جرت إعادة التفتيش على 149 منشأة انتهى بتحرير 42 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة -تفتيش دوري وحملات- أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.