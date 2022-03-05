«القوى العاملة» توفر 7 آلاف فرصة عمل في 18 محافظة

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية، من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري، كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة.

توفير فرص العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس ومبادرة حياة كريمة

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov. eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح «سعفان»، أن هذه الفرص متوفرة في 18 محافظة وهي: «القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا».

ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 2695 فرد أمن، و40 صيدليًا من خريجي دفعة 2015 وما بعدها، و50 مساعد مدير، و500 فريق عمل، و200 مندوب توصيل، و10 مديري مطعم، و10 مساعدي مدير، و30 عضو فريق وطباخ، و273 موظف خدمات معاونة، و70 مشرف أمن، و20 كول سنتر براتب 3 آلاف جنيه، و60 كاشير، و60 منسق ممرات، و100 بائع أجبان، و100 بائع لحوم، و60 سائق فيسبا، و60 رخصة مهنية، و7 مديري موارد بشرية براتب 6500 جنيه، و7 مديري منطقة، و20 محاسبا، و7 سكرتارية، و5 مراقبي كاميرات.

فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية

فيما تتمثل وظائف محافظة الشرقية في 115 فرد أمن، و100 مراقب كاميرات، و6 فني نجارة موبيليا، و6 فني تقطيع أخشاب، و3 موظفي خدمات، و20 فني صيانة ميكانيكية وكهربائية، و14 عامل إنتاج.

وفي المنوفية مطلوب 20 مهندس كهرباء وميكانيكا، و10 كيميائيين، و2 مدرسة، ومهندس إنتاج، و2 مشرف إنتاج، و33 عامل خياطة (اوفر - سنجر - اورليه)، و44 عامل إنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 80 عامل إنتاج، و3 عاملي قص، و3 عمال خياطة، و30 منسقة ميدانية، و50 فني صيانة كهربائية وميكانيكية، و10 فني برادة، و10 فني فريزة، و30 سائق كلارك.

وفي الدقهلية ودمياط مطلوب 5 محاسبين، و15 مهندسا زراعيا، و10 أطباء بيطريين، و5 مندوبين براتب 50 آلاف جنيه، و10 سائقين، و61 عاملا وعاملة، وسائق باص.

فرص العمل في محافظة الغربية

وفى الغربية: 10 مسئول ائتمان، و2 محاسب، و5 عمال تعبئة وتغليف، و5 عامل تطريز، و5 عاملات سنجر.

كما تم توفير فرص عمل بالأقصر وسوهاج وأسيوط تمثلت في: محاسب مشروع، و10 فني إنتاج، و7 عمال عاديين، و2 ميكانيكي، و4 استيوارد، وأخصائي قروض.

وفي الإسماعيلية مطلوب: 3 مديري قسم التعبئة، و10 مشرفي خط إنتاج، و50 خياط، و10 مشرفي جودة، و10 عمال قص وترقيم، و10 عمال مكواة، و10 عمال تشطيب، و10 عمال تعبئة وتغليف، و10 طباعة وتطريز، و3 كاشير، و2 عامل ممرات لاستيفاء نسبة 5 %.

فرص العمل المتوفرة في الفيوم

أما في الفيوم الوظائف المتوفرة هي: 2 مساعد مدير مطعم، و6 كاشير، و6 ويتر، و8 ديسباتش، و12 استيوارد، و4 كابتن صالة، و15 شيف كشري.

وفي الإسكندرية مطلوب: 20 مشرف أدوار، و65 فرد أمن، و100 عامل إنتاج، و20 عامل حياكة، و5 فني كهرباء، و20 عامل ماكينة، و60 عامل تشطيب.

أما في البحيرة وبورسعيد الوظائف المتوفرة هي: 60 عامل تفصيل وحياكة، و50 تدريب خياطة، و10 مراقبي جودة، و15 عامل تعبئة وتغليف، و10 مساعدي إنتاج، و4 أفراد أمن، و10 عمال مقص، و4 أمناء مخزن.

وفي المنيا يوجد: 2 مراقب جودة، و15 أخصائي تمويل، وأخصائي مكتبات، وإداري، و3 عمال تعبئة، وحارس، و2 عمال لاستيفاء نسبة 5%.

فرص العمل المتوفرة في جنوب سيناء

أما جنوب سيناء فقد وفرت العديد من الفرص منها: 55 مدير مطعم، و50 كابتن، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومسئول جودة، و2 موظفة إستقبال، و141 مشرف غرف، ومحاسب، وموظف متابعة وقت، و153 مضيفا، و130 عامل تجهيز وتحضير، و23 عامل سكن عاملين، و162 متلقى طلبات داخلى، و7 مشرف غرف، و3 متلقى طلبات صيانة، و44 طباخ، و2 مساعد شيف، و54 حارس إنقاذ، و23 عامل زراعي، و8 عمال مخزن، و135 فرد أمن، و6 مشرفي تبريد وتكييف، و2 حداد، و4 سرفيس مطعم، و6 عمال صيانة، و4 موظفي تنفيذي، وفني ماكينات، و26 كهربائيا، و2 نقاش، وميكانيكي سيارات، ونجار، وفني محطات، و25 سباك، و6 عمال كافتيريا، و5 عمال مناطق عامة، و3 فني معدات مطبخ، و43 عامل نظافة، و2 عامل مغسلة.