وظائف القوى العاملة 2022.. مرتبات مجزية وتأمين وامتيازات ضمن «حياة كريمة»

وظائف القوى العاملة 2022، جديدة ومتنوعة وبامتيازات كثيرة، من أهمها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تواصل وزارة القوى العاملة، تنفيذ استراتيجيتها وخطتها لتوظيف الشباب والخريجين، بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، ويحرص محمد سعفان وزير القوى العاملة على متابعة نشرات التوظيف والتشغيل التي تصدرها وزارة القوى العاملة بشكل دوري نصف شهري وشهري، للحاصلين على كافة المؤهلات الدراسية، وفي تخصصات كثيرة بخبرات وبدون خبرات، وفي ذات الوقت تقوم الوزارة بالتأكد من توافر كافة الحقوق للملتحقين بهذه الوظائف، وفقا لما أقره الدستور وقوانين العمل في مصر.

وظائف القوى العاملة 2022 بحد أدنى للأجور

ووفقا لاستراتيجية وزارة القوى العاملة، التي تم وضعها في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إطلاقه مبادرة « حياة كريمة» بتوفير العمل اللائق للشباب والخريجين، في جميع أنحاء الجمهورية، فإن وظائف القوى العاملة 2022، التي تسعى الوزارة إلى توفيرها، تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف فرصة عمل شهريا لجميع التخصصات، وبمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة المصرية بما لا يقل عن 2400 جنيه.

15 ألف فرصة عمل في 3 أشهر

وفيما يتعلق بوظائف القوى العاملة 2022، التي تسعى الوزارة لتوفيرها في منشآت القطاع الخاص، فإنها تتنوع بين فرص العمل ، كأفراد موظفي الامن والحراسات، حيث وضح من خلال الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة منذ بداية العام حتى الآن، في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، مدعمة بالتأمينات الاجتماعية والصحية، وامتيازات ما ورد في قانون العمل 12 لسنة 2003، ومحاولة مساواتهم بأقرانهم العاملين في القطاعات الحكومية، في مجالات الحراسات والمطاعم، والحرف المهنية مثل فني التبريد والتكييف والكهرباء والسباكة، بينما نجحت الوزارة في توفير من 5 إلى 7 آلاف فرصة عمل «مندوب مبيعات وكاشير ومراقبي كاميرات ومحاسبين ومهندسين صيانة».

وتسعى وزارة القوى العاملة، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة في منشآت القطاع الخاص والمناطق الصناعية والمطاعم والمتاجر ومصانع الغزل والنسيج، إضافة لأكثر من 50 ألف فرصة عمل أخرى مع نهاية 2022.