وفاة مصري في السعودية.. و«القوى العاملة» تنهي إجراءات شحن الجثمان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلى أن المكتب رصد منشورًا على صفحات التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض، ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.

العامل كان يقضي عقوبة السجن 6 أشهر

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بتوجيهات من القنصل العام السفير طارق المليجي تم التأكد من صحة الواقعة، إذ تبين أن العامل المتوفى اسمه أحمد حسن السيد الخولي، وموجود بمستشفى الإيمان بالرياض من 14 فبراير 2022، ورقم الاقامه 2423310362، ورقم الجواز A18856260، أنه حضر إلى المستشفى ترحيل من السجن عن طريق قسم شرطة الحمراء، مشيرًا إلى أنه كان مسجونًا في قضية ويقضي عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وساءت حالته الصحية، فتم ترحيله إلى مستشفى الإيمان ووضعه داخل العناية المركزة حتى وافته المنية في نفس التاريخ المشار إليه.

المتوفى كان يعمل مدربًا رياضيًا

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن العامل المتوفى تم رفع بلاغ هروب ضده من جهة عمله، حيث كان يعمل مدربًا رياضيًا بأحد النوادي الرياضية لذلك لم ترجع إليهم إدارة المستشفى وتبين أنه من المنصوره مركز طلخا قريه دميره، ويبلغ من العمر 30عامًا، وغير متزوج وله أخ شقيق ويوجد خاله بالرياض، ولم يكن يعلم بنقله من السجن إلى المستشفى، وتم التواصل مع شقيق المتوفى لعمل التفويض اللازم لشحن الجثمان، إذ وجه القنصل العام بإنهاء إجراءات استلام الجثمان وشحنه إلى مصر على نفقة الدولة بأسرع وقت ممكن.