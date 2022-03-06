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القوى العاملة تواصل إجراء المقابلات للمتقدمين لوظيفة مسؤول تأمين بالوادي الجديد

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الوطن
08:46 ص | الأحد 06 مارس 2022
القوى العاملة تواصل إجراء المقابلات للمتقدمين لوظيفة مسؤول تأمين بالوادي الجديد

تواصل مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد إجراء المقابلات، لليوم الرابع على التوالي، للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول

وقال أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد إنَّ المقابلات ما زالت مستمرة للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرًا إلى أنَّ هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بـ توفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتسهم في إكسابهم العديد من الخبرات.

رواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. وتأمين اجتماعي وطبي وحوافز إنتاج

وأشار إلى أنَّ المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية وحوافز إنتاج.   

وأضاف أنَّ لجنة الاختبار والتقييم تتكون من ممثلي مديرية القوى العاملة وأعضاء اللجنة من شركة مصر لتأمينات الحياة تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

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