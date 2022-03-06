شروط القبول والرفض ببرنامج تكافل وكرامة 2022.. وخطوات الاستعلام

يبحث المتقدمون للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، عن شروط القبول والرفض بالبرنامج، وعن تفاصيل الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، قبل موعد صرف الدعم لشهر مارس الجاري، الذي يبدأ الصرف 15 مارس 2022، لنحو 3.8 مليون أسرة ، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهرياً، أي نحو 20 مليار جنيه سنوياً.

شروط القبول ببرنامج تكافل وكرامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك شروطا للقبول ببرنامج تكافل وكرامة 2022، وكذلك موانع للرفض من البرنامج، مؤكدة أن الشروط تتمثل في:

- يشترط للقبول ببرنامج تكافل وكرامة ألا يكون الزوج أو الزوجة يعملان بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة في مراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب العجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

موانع القبول ببرنامج تكافل وكرامة 2022

- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل سواء قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك.

ـ دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022، تتمثل فيما يلي:

- يدخل المستعلم على موقع وزارة التضامن https://tk.moss.gov.eg/

- يدخل صاحب بطاقة تكافل وكرامة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- يضغط المستعلم على «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام على الفور، موضحة الاسم والمحافظة وإذا كان مقبولا أم مرفوضا أم متجمدا.

- يمكن معرفة نوع البطاقة أيضا من خلال الاستعلام سواء كان « تكافل أو كرامة».

- أثناء الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وفي حالة إذا كانت البطاقة سارية يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.