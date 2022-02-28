«القباج»: تغيير الوعي مسؤولية مجتمع كامل.. و14 مليون يستفيدون من تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعامل كثيرا مع المواطنين البسطاء، وتسعى إلى فرض سياسات، وتبني برامج بلغة مبسطة لخدمتهم، في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة إلى طفرة في التثقيف المتعلق بهذه الملفات وغيرها.

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: «نتواصل دائما مع المجتمع المدني، ورجال الدين والمتطوعين لإحداث التغيير المجتمعي، وقبل إحداث هذا التغيير يجب أن نغير الفكر والفهم والاتجاه، وذلك من خلال التواصل مع المواطنين على الأرض.. مش لازم نعمل كل حاجة مرة واحدة، ومش متوقعين إن كل حاجة هتتغير مرة واحدة».

المواطن المصري طيب جدا ولما بيفهم بيصبر

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «المواطن المصري طيب جدا، ولما بيفهم بيصبر، ويجب أن يشارك الجميع في عملية البناء، والرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 3 آلاف إلى 20 ألف رائدة»، مشيرةً إلى أن تغيير الوعي مسؤولية مجتمع بأكمله.

14 مليون مواكن يستفيدون من تكافل وكرامة

أشارت الوزيرة، إلى أن 14 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»، موضحةً أن الفقر يرتبط بقلة الوعي والتعليم، لافتةً إلى أن الوزارة، تعمل على دراسة سمات كل أسرة، ولأول مرة تم إمداد الرائدات بتابلت لرصد أحوال الأسر وهذا الاتجاه سيزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.