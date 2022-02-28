الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2022.. أبرزها قيد مدرسي

يتساءل الراغبون في الحصول على الدعم النقدي، عن الأوراق المطلوبة لمعاش «تكافل وكرامة» عام2022.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يتم صرف دعم تكافل وكرامة لنحو 3.8 مليون أسرة، بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أن متوسط صرف الدعم لمستحقي «تكافل»، 500 جنيه شهريا، بينما يحصل مستحقي «كرامة»، على 450 جنيهًا شهريا، ويحصل الأيتام من مستفيدي «كرامة»، على 350 جنيهًا شهريا.

مستندات التقديم للحصول على تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة عام 2022 ، كالتالي:

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- صور من بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة، ويشترط أن تكون البطاقة سارية، كما يشترط أن تكون على العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- إذا كان مستفيدا من التموين فعليه تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- صور قسيمة الزواج للأفراد أو تقديم قسيمة الطلاق، للحصول على دعم تكافل وكرامة

- يتم تقديم الأوراق الخاصة بقيد الأطفال المدرسي وذلك من سن 6 سنوات، وحتى 18 سنة، كما يشترط تقديم شهادة قيد للطلاب الجامعيين.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج، أو شهادة وفاة الزوجة وذلك للأرامل.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، وذلك في حالة المرض المزمن أو الإعاقة.

- إذا كان الأب أو الأم في السجن يتم تقديم صورة شهادة السجن لحالات المسجونين.

- تقديم إقرار الوصاية للأيتام، حال الوصاية عليهم.