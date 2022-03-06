أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6-3-2022

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الأحد 6-3-2022، تباينًا سعريًا ليستقر حديد التسليح عند معدلاته المرتفعة، فيما واصل سعر طن الأسمنت الارتفاع.

وفيما تراوح سعر الحديد بين 15300 و14900 جنيه، فإن مصر تستورد نحو 60% من المواد الخام والخردة من الخارج، خاصة خام البليت، وأهم الدول المصدرة لخامة البليت هي: « تركيا، أوكرانيا، والصين».

وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، لـ«الوطن»، عن تحريك سعر الأسمنت على خلفية ارتفاع سعر الفحم.

يشار إلى أن مصانع الأسمنت تنتج نحو 84 مليون طن سنويًا، تعادل ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 55 مليون طن.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه

- حديد المصريين بسعر 15200جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيها.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 14900جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 14900جنيه.

- حديد العشري بسعر 14900 جنيه.

أسعار الأسمنت

واصل سعر طن الأسمنت الارتفاع بقيمة تتراوح بين 30 و60 جنيهًا، مقارنة بأمس السبت فى المحافظات، متأثرًا بارتفاع سعر الفحم، أحد أهم الخامات اللازمة لصناعة الأسمنت.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- الأسمنت المسلح بسعر 1390 مقابل 1360 جنيها أمس.

-النصر 1360جنيها مقابل 1330جنيها أمس.

-المعلم 1360جنيها.

-أسمنت وادي النيل 1360جنيها.

-المخصوص 1380 جنيها.

- سيناء 42.5 بسعر 1360جنيها.

- أسمنت حلوان 1380جنيها.

- السويدي 1400جنيها.

- المسلة 1360جنيها.

أسعار الجبس

- سيناء يباع بسعر 850 جنيها.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيها.

- السويس يباع بسعر 580 جنيها.

- الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

- المعمار يباع بسعر 690 جنيها.