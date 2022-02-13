أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 31-2-2022: ثبات مع وفرة

سجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارا سعريًا في أسواق المحافظات مدعومة بهدوء الطلب ووفرة المعروض نتيجة لتراجع أعمال البناء خلال الأشهر الماضية.

ولم تشهد أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الماضي أي زيادة تذكر

سعر حديد التسليح اليوم

سجل سعر بيع طن حديد التسليح اليوم استقرارًا سعريًا اليوم الأحد 13-2-2022 لدى التجار والمزارعين والوكلاء، وتنوعت أسعار الحديد في عدة مصانع منتجة له بفارق طفيف فيما بينها، وجاءت على النحو التالي:

- يباع حديد عز بسعر 15150 جنيهًا.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 14300 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ14300 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر14300 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14500 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 14300 جنيه.

سعر الأسمنت

فيما سجّلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا اليوم الأحد 13-2-2022 في جميع محافظات مصر وكانت شركات الأسمنت اليوم قد أعلنت عن ثبات سعر بيع طن الأسمنت حتى آخر الأسبوع الجاري، وتخضع أسعار الأسمنت، لعوامل عدة من أهمها آلية العرض والطلب في السوق المحلية خلال الاسبوع الماضى عند هذه الاسعار . وتم ارسال رسائل sms من جانب شركات الأسمنت للوكلاء والموزعين والتجار

مواد البناء لا تؤثر على سعر طن الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم:

- الأسمنت المسلح 1130 جنيهًا.

- أسمنت النصر 1090 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويس 1100 جنيه.

- أسمنت السويدي 1140 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1110 جنيهات.

- أسمنت قنا 1070 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 750 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط:

كما سجّلت أسعار الأسمنت المخلوط استقرارًا سعريًا اليوم الأحد 13-2-2022.

- بيع طن أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

- كما بيع طن أسمنت «العمران 888» بسعر770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت الأبيض العادة بسعر 2600 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت الواحة الأبيض يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 1080 جنيهًا.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 1120 جنيهًا.

- قاهر البحار يباع الطن بسعر 1120 جنيهًا.