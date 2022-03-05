أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت: ارتفاع بسبب البيليت وخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 5 مارس الجاري في الأسواق المحلية، وأرجع الخبراء سبب زيادة سعر الحديد ما بين 200 إلى 500 جنيه في الطن، إلى ارتفاع سعر البيليت العالمي، الذي سجل سعر الطن منه 720 دولارا، وفق تصريحات خاصة لـ«الوطن» من أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، مضيفًا أن ارتفاع سعر الأسمنت يرجع إلي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها، مما أدى لقفزة في الأسعار.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 5 مارس الجاري، في السطور التالية:

أسعار الحديد اليوم

وبحسب «الزيني» تراوح سعر الحديد المسلح ما بين 14900 جنيه، إلى 15300 جنيه، تسليم المصنع بدون إضافة تكلفة النقل والعمالة، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سجل سعر حديد مصر ستيل، والعشري، المعادي، الكومي، المراكبي، عطية، نفس السعر للطن وهو 14900 جنيه.

بينما سجل سعر طن الحديد في حديد المصريين، والعتال نفس السعر، وهو 15200 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي نحو 15250 جنيها للطن.

وجاء سعر حديد عز بنحو 15300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر الأسمنت فقد تراوح الطن اليوم السبت ما بين 1325 جنيهًا إلى 1370 جنيهًا، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسنمت ببني سويف «العسكري» هو الأقل وسجل 1325 جنيهًا.

وجاء سعر الطن في شركات مصر للأسمنت قنا «المسلة» وأسمنت سيناء، وأسمنت وادي النيل، والشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1330 جنيهًا.

وفي شركة أسمنت حلوان، ولافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1350 جنيهًا.

أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1370 جنيهًا.