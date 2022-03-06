أحمد السويدي يترأس مجلس الأعمال «المصري - الجزائري» لمدة 3 سنوات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال «المصري - الجزائري» برئاسة المهندس أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعضوية من المهندس سيد فاروق، شركة المقاولون العرب، والمهندس وليد لطفي، بتروجيت، والمهندس خليل إبراهيم، فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس محمد عبدالمنعم، أتلانتيك إندستريز ليمتد، والدكتور هشام عبدالحميد، من المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

تشكيل المجلس الجديد

ويتضمن المجلس المهندس عمرو قنديل، كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس وائل جويد، غاز مصر، والمهندس فاروق محمود، الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات، وخالد بدوي الزمردة لمنتجات الذرة، وسهام عبدالمجيد، سامسونج إلكترونيس مصر، وعمر مهنا، الإسكندرية للإطارات، وجون بشاي، الشرق للتجارة والصناعة، وعرفات صقر، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ومحمد فارس، الوهبة إيجيبت، ومحمد عثمان، الأمل للتجارة والتوكيلات، وهاني محمود، الدولية لصناعة صناديق الكرتون إنترباك، وهشام مصطفي، سبريا مصر.

جامع: التشكيل الجديد يهدف لتعزيز العلاقات بين مصر والجزائر

ونصّ القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أنّ إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الجزائري يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والتعاون الصناعي بين مصر والجزائر، خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط حكومتى وشعبى البلدين، لافتةً إلى أنّ التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والجزائر.