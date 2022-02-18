رئيس «النواب»: مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك، واصفاً الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل، مُثمناً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في ضوء زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة للقاهرة، مؤكداً أهمية دفع العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع العلاقات الراسخة للشعبين وللبلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات اليوم، عقدها «جبالي»، مع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي.

إبراهيم بوغالي يوجه الشكر لحنفي الجبالي

من جانبه، وجه إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على احتضان مصر للقمة البرلمانية العربية، مؤكداً عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

حنفي الجبالي يلتقي بعبدالكريم الدغمي

ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد عدة لقاءات اليوم، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، والتقى صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وأكد المستشار حنفي جبالي على العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

كما التقى رئيس مجلس النواب بـ«عبدالكريم الدغمي»، رئيس مجلس النواب الأردني، وكذلك مع سعيد محمد محمود رئيس الوفد البرلماني الصومالي المُشارك في المؤتمر.

وتحدث رئيس الوفد البرلماني الصومالي، عن مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي، مُستعرضاً تاريخ الدعم المصري للصومال ومساعدتها على التحرر من الاستعمار، وأشار إلى حرص بلاده على العلاقات التاريخية مع مصر، كما أكد على دعم الصومال للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن كل ما يضر مصر يضر الصومال، مُطالباً بتعزيز التعاون البرلماني المصري - الصومالي في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية الكبيرة، من جانبه.

ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى حرص مصر الحثيث على تعزيز العلاقات «المصرية – الصومالية»، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للصومال على كافة الأصعدة في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.