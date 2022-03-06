خريطة فصل التيار الكهربائي 6 ساعات عن 8 قرى بمراكز كفر الشيخ غدا

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، عن 8 قرى وتوابعها، غداً الاثنين، لإجراء أعمال الصيانة بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وبلطيم، ومطوبس، وبيلا، وقلين.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎فصل التيار الكهربائي 6 ساعات

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك عن مغذي صندلا غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعمليات الفصل قرية صندلا وتوابعها.

كما سيُفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر جنوب دسوق، وإذ تتأثر قرية كفر مجر وتوابعها، وكذلك عن مغذي الناصرية بالرياض، وتتاثر قرية الناصرية وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك ببلطيم

كما سيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى الشيخ مبارك وتوابعها، وكذلك مغذي القن بمطوبس، وتتأثر قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، وأيضًا عن مغذي كوم الحجنة بيلا، وستتأثر قرى كوم الحجنة وتوابعها.

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين، وستتأثر بالفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها، وكذلك عن مغذي الوزارية بالرياض، وسيتأثر مجلس قروي دقلت ومياه العمدان.

يذكر أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقوم بإخطار شركة كهرباء كفر الشيخ بمواعيد الصيانة الدورية، لإعلام المواطنين بمواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء للصيانة.

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