«القومي للترجمة» يحفتي بالمرأة في يومها العالمي.. أميرة نموذجًا

يحتفل المركز القومي للترجمة الثلاثاء المقبل باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس، بندوة افتراضية تحت عنوان «المترجمة المصرية والترجمة العلمية: أميرة عبد الصادق نموذجًا»، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 8 مارس.

يشارك في الندوة، التي تبث عبر تطبيق زووم، كل من المترجمة أميرة عبد الصادق، والأستاذ محمد الجندي مدير الترجمة بمؤسسة هنداوي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. أميرة عبد الصادق نموذجًا

والمترجمة أميرة عبد الصادق حاصلة على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الألسن بجامعة عين شمس، وعلى ماجستير في السياسات الثقافية للترجمة من كلية الآداب جامعة القاهرة.

عملت عبد الصادق مترجمة أولى في عدد من المؤسسات الثقافية، منها مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ودار نهضة مصر للنشر، ولها عدد كبير من الترجمات، منها: «الكون: عوالم محتملة»، «الطرق على أبواب السماء»، «اضطرابات الأكل: ما يحتاج الجميع إلى معرفته»، «الدرجات الست وأسرار الشبكات»، «الهامسون بالكتب: إحياء القارئ الكامن داخل كل طفل»، «الجنون في غياهب السجون: أزمة الصحة العقلية خلف القضبان و دورنا في مواجهتها» و«الهندوسية: مقدمة قصيرة جدا».

جائزتان في الترجمة

كما حصلت على جائزة الترجمة العلمية من المركز القومي للترجمة في عام 2017 عن ترجمة كتاب «الطرق على أبواب السماء: كيف تنير الفيزياء والتفكير العلمي الكون والعالم المعاصر»، الصادر عن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،.

وفازت مؤخرًا بجائزة أفضل كتاب علمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن ترجمتها لكتاب «الكون: عوالم محتملة» الصادر عن دار نهضة مصر للنشر.

واليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للاحتفال بالتقدم الذي أُنجز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على الأعمال البارزة التي قامت بها النساء في المجالات الثقافية والسياسية واجتماعية لتطوير البشرية، ورفع الوعي المجتمعي بهذه الإنجازات.