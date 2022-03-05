وزيرة الثقافة: الفنون الجادة تعيد تشكيل الوعي وترتقي بالوجدان

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي أحياه النجم السوري طارق العربي طرقان، وأبناؤه، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

الإقبال على الفعاليات يثبت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور

وخلال الحفل، أكدت «عبدالدايم» أن المهرجان حضره 20 ألف مشاهد في ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الفعاليات أثبتت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، مشددة على أهمية خروج العملية الإبداعية إلى أماكن مفتوحة مما يسهم في وصول المنتج الفني والثقافي إلى أبناء الوطن.

وأشادت بتضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة بالمواقع السياحية والتاريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية.

ختام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

وكان حفل الختام المبهر قد تضمن مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة، التي شكلت وجدان أجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة خاصة الشباب من أبناء قنا، مستعيدين ذكريات الطفولة، ومنها سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، سابق ولاحق، باتمان، ريمي، صقور الأرض، هزيم الرعد، كونان، وباص المدرسة، وغيرها.