«القومي للترجمة» يصدر «انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية»

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المجلد الثاني من الجزء الرابع للعمل الموسوعي «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»، والذي يحتوي التقرير الثالث والأخير من تقارير لجنة إجرانات، والتي جرى تشكيلها في نوفمبر 1973 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، من إشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي، وترجمة أشرف الشرقاوي، حسين عبد البديع وعمرو عبد العلي علام.

‎ويطرح هذا العمل الموسوعي سؤالًا من ‎شقين، الأول: «هو لماذا صممت السلطات الإسرائيلية على حجب أهم الوثائق لمدة أربعين عامًا»؛ والثاني: لماذا تعمدت حذف بعض الكلمات أو الأسطر والفقرات من الوثائق التي نشرت، فنحن أمام مادة جديرة بالبحث المتعمق من جانب المثقفين والإعلاميين والباحثين في الشئون السياسية والعسكرية وشئون المخابرات لكشف أبعاد الانتصار المصري وأعماق الهزيمة الإسرائيلية.

وحسب بيان صادر عن المركز القومي للترجمة، ‎يتحدث الدكتور الراحل إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، وصاحب فكرة هذا المشروع الوثائقي- في مقدمة العمل، عن مدى الصعوبة التي واجهته للحصول على نصوص الوثائق، والتي نشرها أرشيف الجيش الإسرائيلى باللغة العبرية، وذلك لما تمثله تلك الوثائق من حقًا وطنيًا وتاريخيًا للأجيال الجديدة، إذ حجب الإسرائيليون هذه الوثائق لمدة أربعين عاما ليخفوا حقائق الانتصار المصري، ويحفظوا معنوياتهم من الانهيار، ولم يكتفوا بذلك بل أنه عندما نشر أرشيف الجيش الإسرائيلي الوثائق على موقعة الإلكتروني قام في الوقت نفسه بوضع عقبات فنية تحول دون الاطلاع عليها بسهوله بالنسبة للباحثين المصريين تحديدا، وتمكن فريق من خبراء المواقع الإلكترونية من التغلب على هذه العقبات .‎

أبرز المعلومات عن إبراهيم البحراوي

جدير بالذكر، أن الدكتورإبراهيم البحراوي، هو صاحب هذا المشروع الوثائقي، وأستاذ الأدب العبري المعاصر المتفرغ باّداب جامعة عين شمس، مؤسس المدرسة العلمية لدراسة المجتمع المعادي عن بعد عبر الأدب، وصاحب أول كتاب في المكتبة العربية عن أدب الحرب الإسرائيلى عام 1972، وعضو الفريق الوطني لدراسة مفاهيم ومشاعر أسرى الحرب الإسرائيلين عام 1973، خدم بالقوات الجوية في نفس العام كظابط مكلف برتبة مقدم.

جوائز حصل عليها إبراهيم البحراوي

حاز على جوائز مصرية وعربية، نذكر منها جائزة الدولة التقديرية في الاّداب، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، وجائزة التخطيط المستقبلي العربي من جامعة الدول العربية.