طقس كفر الشيخ اليوم.. هبوب رياح الخماسين وتوقعات بتساقط أمطار

شهد طقس كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدم استقرار في المناطق كافة، وتمثل ذلك في هبوب رياح الخماسين على كل مراكز وقرى المحافظة، بينما تشهد بعض المناطق غيوما في السماء.

غيوم في طقس كفر الشيخ اليوم

كما تشهد المناطق الشمالية بمحافظة كفر الشيخ، غيوما في السماء حيث من المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الساعات المقبلة.

واتسم طقس كفر الشيخ اليوم، أيضا بعدم استقرار على بعض القرى، وهبت رياح محملة بالأتربة مع انخفاض درجات الحرارة.

استئناف الصيد رغم سوء طقس كفر الشيخ

وقرر محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، استئناف حركة الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم، إذ أبحرت نحو 200 مركب بعد تزودها بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، مع إطلاق تحذيرات بضرورة اتباع التعليمات الورادة من إدارة ميناء الصيد.

طوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم والذي يشهد رياحا محملة بالأتربة وهي رياح الخماسين، وجرى التنسيق بين مختلف القطاعات والأجهزة التنفيذية لمواجهة التغيرات والاستعداد لاحتمالية تساقط امطار خاصة على بعض المناطق الشمالية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بنشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية لإعلام المواطنين أولا بأول بحالة الطقس وتغيراته، فضلا عن انتشار المعدات في الشوارع تحسبا لاحتمالية سقوط أمطار ورفعها أولا بأول من الشوارع وخاصة أمام المدارس والهيئات الحكومية.