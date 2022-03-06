استئناف حركة الصيد في بحيرة البرلس بكفر الشيخ بعد تحسن الطقس

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، استئناف حركة الصيد اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ببحيرة وبوغاز البرلس، وذلك عقب توقف دام لـ3 أيام وساعات.

وقال أحمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، استئناف الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، فضلا عن استئناف الملاحة في مياه البحر المتوسط وميناء الصيد في العاشرة صباحا اليوم الأحد.

تحسن الأحوال الجوية

وأضاف السماحي لـ«الوطن»، أن قرار استئناف الصيد جاء بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعقب ملاحظة تحسن الأحوال الجوية ما يسمح للمراكب بالإبحار مع اتباع التعليمات التي يصدرها ميناء الصيد بالبرلس حفاظا على حياة الصيادين من الخطر.

وأوضح المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، أن ميناء الصيد بالبرلس سينشر تعليماته للصيادين الراغبين في الإبحار بعد التزود بالوقود ومستلزمات الصيد من ألواح ثلج وغيرها، كما سيطمئن على سروح المراكب وخروجها بشكل قانوني فضلا عن التاكد من انه جرى عمل صيانه للمراكب.

توقف الصيد لـ3 أيام في كفر الشيخ

وأوقفت محافظة كفر الشيخ حركة الصيد لـ3 أيام متتالية وعدة ساعات من اليوم الرابع، وذلك لشدة الرياح وارتفاع الأمواج، وكذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح الخماسين على كل مناطق الجمهورية.

بينما تستمر حالة الطوارئ باالمحافظة استعداد لسقوط أمطار وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية تساقط الأمطار على بعض المناطق، فضلا عن التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية المربوطة بالغرف الفرعية.