طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح خفيفة وبرودة واستمرار توقف حركة الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، هبوب رياح خفيفة وبرودة ببعض المناطق، فيما تكونت غيوم في مناطق أخرى خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية، ومنها الطريق الدولي الساحلي الذي يربط عدة محافظات ورافده «كفر الشيخ - بلطيم»، بعدما شهدت بعض مناطق كفر الشيخ سقوط أمطار أمس تراوحت شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة على الطرق

وشهد طقس كفر الشيخ اليوم شبورة على بعض الطرق، ما دعف إدارة المرور لإطلاق نداءات للسائقين بتوخي الحذر خلال السير على الطرق واتباع التعليمات المرورية، ومنها تخفيض السرعات وتشغيل المساحات وترك مسافات بين السيارة والأخرى على الطرق.

وناشد مرفق الإسعاف الجميع بتوخي الحذر، تجنبا لوقوع حوادث خاصة للمارين على الطرق، ونُشرت تمركزات في مختلف الطرق لضمان سرعة الوصول حال وقوع حوادث.

استمرار توقف حركة الصيد

من جانبه، أعلن احمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ في تصريح خاص لـ«الوطن»، عدم استئناف عمليات الصيد بعد توقفها ليومين، إذ يستمر توقف الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس لسوء طقس كفر الشيخ اليوم، كما يستمر غلق ميناء الصيد ورست المراكب به وبأماكن رسوها، وناشدت غرفة العمليات الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على حياتهم وصحتهم.

إعلان حالة الطوارئ لمواجهة طقس كفر الشيخ اليوم

وأعلنت المحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين، استمرار حالة الطورائ لمواجهة سوء طقس كفر الشيخ اليوم، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بشكل كامل والتواصل مع الغرف الفرعية وذلك لمواجهة التغيرات في الأحوال الجوية، مع انتشار المعدات وعمال النظافة في الشوارع تحسبا لسقوط امطار حيث من المتوقع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.