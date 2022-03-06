وضع منظومة أمنية جديدة للحفاظ على سلامة الطلاب بمدارس مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وضع منظومة أمنية لجميع مدارس محافظة مطروح في الإدارات والقطاعات التعليمية.

والتقى «شحاتة»، اليوم، مع مسؤولي الأمن بديوان عام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية؛ لمناقشة سبل ضبط المنظومة الأمنية بالإدارات والمدارس التابعة لها، مع التأكد يومياً من توافر جميع عوامل السلامة والأمان.

تطبيق السلامة في أمن مدارس مطروح

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إلى مسؤولى أمن الإدارات التعليمية الثمانية والقطاعات توجيهات بالتشديد على أمن المدارس بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن، والالتزام بعوامل السلامة في جميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس.

تطبيق خطة إخلاء المدارس في مطروح

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح على أهمية استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية من الطلاب فى حالة الكوارث والحوادث.

وأكد أهمية الالتزام بوضع ضوابط محددة يتبعها جميع المسؤولين عن الأمن في الإدارات بالتنسيق مع مسؤولي أمن المدارس ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية، من بينها تأمين المدرسة ضد أي أخطار، مع التأكد من اتصاف مسؤول الأمن في المدرسة بحسن السير والسلوك وأن يحظى بالسمعة الطيبة واتسامه بالأخلاقيات الفاضلة، وهي من الصفات الهامة التى لابد من توافرها في فرد الأمن بالمدارس.

تواصل أمني بين المدارس والمديرية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع بمسؤولي الأمن في المدارس، أهمية تعاونهم مع مشرف الأمن في الإدارة التعليمية، وأهمية ضرورة التحلى بأقصى درجات اليقظه والانضباط وسرعة التواصل مع مدير أمن المديرية في الإخطار بأى أمور تحدث داخل نطاق إدارته مما ينعكس على انضباط المدارس والأمن والأمان بها وبجميع الطلاب والعاملين في المدارس.