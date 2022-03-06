محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد: 26 يوما ويبتدي «المشوار»

روّج الفنان محمد رمضان، لمسلسله الجديد، الذي يحمل اسم «المشوار»، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقال الفنان محمد رمضان: «باقي 26 يوما وبأمر الله يبتدي المشوار.. ثقة في الله نجاح.. رمضان يجمعنا»، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، وتفاعل معه العديد من المتابعين، معلنين اشتياقهم لهذا العمل الدرامي.

فريق عمل مسلسل «المشوار»

ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل «المشوار»

وعن أحداث مسلسل «المشوار»، فإنه يدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

آخر أعمال محمد رمضان في مجال الدراما

ويعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، في مجال الدراما، هو مسلسل «ملحمة موسى»، الذي عُرضه خلال السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، إذ شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم سمية الخشاب، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، وغيرهم من نجوم الفن، كما يُعد هذا العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.